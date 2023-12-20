Германия хочет конфисковать более $790 млн замороженных активов РФ

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн. Фото: EPA

Германия собирается конфисковать более 720 млн евро ($790 млн) с банковского счета российского финансового учреждения во Франкфурте. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

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Согласно заявлению, иск в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне был подан еще 7 июля. Затем Генпрокуратура намерена направить конфискованные средства в государственную казну.

"Мы не допустим, чтобы российские средства, использованные для финансирования незаконной агрессивной войны против Украины, оставались нетронутыми на счетах в Германии", – написал министр юстиции Германии Марко Бушманн в социальной сети X.

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По сообщению немецкого журнала Der Spiegel, речь идет об активах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), размещенных в германском дочернем банке американского JP Morgan.

По данным Der Spiegel, в день попадания под санкции ЕС в июне 2022 года представители НРД попытались вывести средства из JP Morgan на счет в Commerzbank Национального клирингового центра (НКЦ) – другой дочерней компании Мосбиржи. Банки не осуществили перевод из-за санкций, отмечает журнал.

По мнению немецких следователей, целью попытки перевести средства был обход санкций ЕС, что позволяет конфисковать активы по решению суда.

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Немецкие власти ранее уже пытались заморозить российские активы в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году, но не предпринимали попыток конфисковать деньги.

Германия с начала российской военной операции в Украине заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро, писала в феврале газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. Издание отмечало, что в эту сумму входят активы попавших под санкции физических лиц и компаний, а также Центробанка России.

Европейская комиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Целевыми будут только поступления от активов Центрального банка России.

Сначала Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе плана прибыль переведут в общий бюджет ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро с 2023 по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

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