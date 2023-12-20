Німеччина хоче конфіскувати понад $790 млн заморожених активів РФ

Йдеться про активи Національного розрахункового депозитарію, що розміщені у німецькому дочірньому банку американського JP Morgan

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн. Фото: EPA

Німеччина збирається конфіскувати понад 720 млн євро ($790 млн) із банківського рахунку російської фінансової установи у Франкфурті. Про це повідомила Генпрокуратура ФРН.

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Згідно із заявою, позов до Вищого земельного суду у Франкфурті-на-Майні було подано ще 7 липня. Потім Генпрокуратура має намір спрямувати конфісковані кошти до державної скарбниці.

"Ми не допустимо, щоб російські гроші, використані для фінансування незаконної агресивної війни проти України, залишалися недоторканими на рахунках у Німеччині", – написав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн у соціальній мережі X.

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За повідомленням німецького журналу Der Spiegel, йдеться про активи Національного розрахункового депозитарію (НРД, що входить до групи Московської біржі), розміщені у німецькому дочірньому банку американського JP Morgan.

За даними Der Spiegel, у день потрапляння під санкції ЄС у червні 2022 року представники НРД спробували вивести кошти з JP Morgan на рахунок у Commerzbank Національного клірингового центру (НКЦ) – іншої дочірньої компанії Мосбіржі. Банки не здійснили переказ через санкції, зазначає журнал.

На думку німецьких слідчих, спроба переказати кошти мала на меті обійти санкції ЄС, що дозволяє конфіскувати активи за рішенням суду.

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Німецька влада раніше вже намагалася заморозити російські активи у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну в 2022 році, але не робила спроб конфіскувати гроші.

Німеччина з початку російської воєнної операції в Україні заморозила російські активи на суму 5,32 млрд євро, писала в лютому газета Die Welt am Sonntag із посиланням на дані Мінфіну ФРН. Видання зазначало, що в цю суму входять активи фізичних осіб і компаній, що потрапили під санкції, а також Центробанку Росії.

Європейська комісія планує зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні за доходами від заморожених у Європейському Союзі російських активів. Цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку Росії.

Спочатку Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток переведуть до загального бюджету ЄС.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік або 15 млрд євро з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

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