Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ: готовят подозрение в госизмене

"Антиколомойский" закон будет готов ко второму чтению 22 апреля - Железняк

"Антиколомойский" закон будет готов ко второму чтению 22 апреля - Железняк
14.04.2020, 17:03

Финансовый комитет Рады не будет рассматривать 16 600 правок к законопроекту №2571-д по отдельности

Заседание финансового комитета Верховной Рады по подготовке так называемого “антиколомойского” законопроекта (№2571-д) ко второму чтению состоится 21 апреля, а его финализированная версия может быть готова к утру 22 апреля. Об этом сообщил в Facebook депутат от Голоса и член комитета Ярослав Железняк.

По его словам, на сегодняшнем заседании комитета решили не рассматривать каждую из 16 585 правок к законопроекту отдельно, поскольку многие из них противоречат друг другу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

“Согласно регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их”, - написал депутат.

По его предварительным подсчетам, рассмотрение правок в комитете может длиться 21 час, соответственно, финальная версия законопроекта ко второму чтению может быть готова на утро 22 апреля.

Читайте также: Избежать дефолта. Сможет ли Зеленский победить в себе Коломойского: пять сценариев

Марина Кучук
Напишите нам
антиколомойский закон
Комментарии
Последние новости
 