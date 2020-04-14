"Антиколомойский" закон будет готов ко второму чтению 22 апреля - Железняк

Заседание финансового комитета Верховной Рады по подготовке так называемого “антиколомойского” законопроекта (№2571-д) ко второму чтению состоится 21 апреля, а его финализированная версия может быть готова к утру 22 апреля. Об этом сообщил в Facebook депутат от Голоса и член комитета Ярослав Железняк.

По его словам, на сегодняшнем заседании комитета решили не рассматривать каждую из 16 585 правок к законопроекту отдельно, поскольку многие из них противоречат друг другу.

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“Согласно регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их”, - написал депутат.

По его предварительным подсчетам, рассмотрение правок в комитете может длиться 21 час, соответственно, финальная версия законопроекта ко второму чтению может быть готова на утро 22 апреля.

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