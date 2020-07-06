Битва за Ощадбанк. НБУ выиграл апелляцию у экс-главы ЕБРР в Украине

Нацбанк доказал в суде законность решения об отклонении кандидатуры бывшего председателя набсовета Ощадбанка Аджунера

Шестой апелляционный административный суд 2 июля полностью удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка, чем подтвердил законность решения регулятора об отказе Шевке Аджунеру в согласовании на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

18 февраля Окружной административный суд Киева по иску Аджунера отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ. Комитет отказался согласовать кандидатуру Аджунера на указанную должность.

2 июля это решение было отменено судом апелляционной инстанции.

В НБУ утверждают, что у регулятора были законные основания для отказа Аджунеру. "Это, в частности, несоответствие критериям профессиональной пригодности (наличие у Шевки Аджунера конфликта интересов и ненадлежащее исполнение им обязанностей председателя наблюдательного совета)", - уточняют в Нацбанке.

В НБУ напоминают, что в августе 2019 года по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям членов набсовета Ощадбанка Нацбанк отказал в согласовании: Шевки Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (член набсовета, независимый директор), Дмитрию Власову (член набсовета, представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (член набсовета, представитель от Кабинета министров Украины).

Анна Андреева

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