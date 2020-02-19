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Битва за Ощадбанк. Экс-глава ЕБРР в Украине выиграл суд у НБУ

Битва за Ощадбанк. Экс-глава ЕБРР в Украине выиграл суд у НБУ
19.02.2020, 10:06

Действующий глава набсовета УЗ Шевки Аджунер выиграл суд у НБУ по делу набсовета Ощадбанка

Бывший глава представительства ЕБРР в Украине, глава набсовета Укрзалізниці Шевки Аджунер выиграл суд у Национального банка Украины по "делу Ощадбанка". Об этом сказано в сообщении Окружного административного суда Киева (ОАСК).

ОАСК признал противоправным и отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ, которым было отказано Аджунеру в согласовании на должность главы набсовета Ощадбанка. Решение суд принял 18 февраля.

Суд решил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей главы набсовета Ощадбанка.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка

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Ощадбанк шевки аджунер
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