Экс-глава ЕБРР в Украине Vs НБУ. Окружной админсуд открыл дело

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего главы представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунера к Национальному банку Украины (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подготовительное заседание назначено на 17 октября.

Аджунер оспаривает решение НБУ, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка. Он подал иск 19 сентября.

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