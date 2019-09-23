Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-глава ЕБРР в Украине Vs НБУ. Окружной админсуд открыл дело

Экс-глава ЕБРР в Украине Vs НБУ. Окружной админсуд открыл дело
23.09.2019, 18:10

Суд решил рассмотреть иск Шевки Аджунера, которому НБУ отказал в должности в одном из госбанков

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску бывшего главы представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунера к Национальному банку Украины (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подготовительное заседание назначено на 17 октября.

Аджунер оспаривает решение НБУ, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка. Он подал иск 19 сентября.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка

 

Напишите нам
НБУ Ощадбанк шевки аджунер окружной админсуд киева
Комментарии
Последние новости
 