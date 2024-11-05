Бывшего владельца Дельта Банка Лагуна объявили в международный розыск

В Украине Николай Лагун объявлен в розыск с октября прошлого года

Николай Лагун (Фото: пресс-служба Дельта Банка)

По ходатайству прокурора бывший владелец ПАО "Дельта Банк" Николай Лагун объявлен в международный розыск, после того как он ни разу не появился на судебных заседаниях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В отношении Лагуна открыто несколько криминальных производств по обвинению в неуплате налогов и завладении имуществом в особо крупных размерах.

Как уточняют в Офисе генпрокурора, Лагуна официально объявили в международный розыск еще в конце октября в ходе рассмотрения дела о завладении бизнесменом 153,5 млн грн компании-нерезидента.

В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.

В Украине Лагун объявлен в розыск с октября прошлого года по уголовному делу, где он обвиняется по эпизоду о выводе из Дельта Банка более $76,5 млн.

Николай Лагун с 2022 года фактически проживает за границей. В декабре прошлого года в ходе рассмотрения дела о неплатежеспособности Лагуна подтверждалось, что он живет в Австрии.