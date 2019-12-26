Дело ПриватБанка. Суд впервые признал компанию связанным лицом

Окружной административный суд города Киева 10 декабря признал Самтек-Сервис связанным с ПриватБанком лицом накануне национализации.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с ПриватБанком.

В Нацбанке напоминают, что 13 декабря 2016 года регулятор определил компанию Самтек-Сервис связанным лицом. В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя Самтек-Сервис, были обменены Ууолномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на акции допэмиссии и проданы государству в процессе вывода неплатежеспособного ПриватБанкас рынка при участии государства.

Компания Самтек-Сервис обжаловала это решение регулятора в Окружном админсуде Киева.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Суд обосновал решение тем, что: 1) НБУ уполномочен принимать решения о связанности лиц и компаний с банком; 2) Самтек-Сервис в соответствии с частью первой статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является связанной с ПриватБанком лицом.

В Нацбанке надеются, что эта судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении исков по обжалованию связанности с ПриватБанком.

Регулятор отмечает, что сегодня к НБУ подано более 40 подобных исков.

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