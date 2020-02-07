Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату

Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату
07.02.2020, 11:58

Суд рассмотрит дело Суркисов и ПриватБанка 16 марта

Большая палата Верховного суда рассмотрит дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

31 января суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок по ходатайству Кабинета министров о замене ответчика.

В НБУ напоминают, что члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in).

В Нацбанке объясняют, что bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-собcтвенникам и связанным с ними лицам.

"Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство", - отмечают в НБУ.

В результате, от этого судебного процесса зависит восстановление процесса об обжаловании национализации ПриватБанка, подчеркивают в Нацбанке.

Читайте также: Тонкая связь. Иск к Порошенко может помешать Суркисам вернуть миллиарды ПриватБанка

  • Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ о связанности Суркисов. Согласно этим решениям, ПриватБанк должен выплатить семье Суркисов 1 млрд грн, $265 000 и 7800 евро их сбережений.
  • Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Также после решения в этом деле Шестой апелляционный суд вернется к рассмотрению апелляции государства на решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.
  • По данным ZN.UA, братья Суркисы подали в Лондонский суд иск против Петра Порошенко на $140 млн. Он может повлиять на дело ПриватБанка, которое рассматривается в Лондоне.
  • Минфин передал ПриватБанк Кабмину в сентябре 2019 года. Подробности этого решения читайте здесь>>>

Читайте также: ПриватБанк готовят к “банкротству” из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий

Напишите нам
национализация Приватбанка ПриватБанк суркисы дело суркисов
Комментарии
Последние новости
 