Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату

Большая палата Верховного суда рассмотрит дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

31 января суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок по ходатайству Кабинета министров о замене ответчика.

В НБУ напоминают, что члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in).

В Нацбанке объясняют, что bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-собcтвенникам и связанным с ними лицам.

"Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство", - отмечают в НБУ.

В результате, от этого судебного процесса зависит восстановление процесса об обжаловании национализации ПриватБанка, подчеркивают в Нацбанке.

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Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ о связанности Суркисов. Согласно этим решениям, ПриватБанк должен выплатить семье Суркисов 1 млрд грн, $265 000 и 7800 евро их сбережений.

Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Также после решения в этом деле Шестой апелляционный суд вернется к рассмотрению апелляции государства на решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

По данным ZN.UA, братья Суркисы подали в Лондонский суд иск против Петра Порошенко на $140 млн. Он может повлиять на дело ПриватБанка, которое рассматривается в Лондоне.

Минфин передал ПриватБанк Кабмину в сентябре 2019 года. Подробности этого решения читайте здесь>>>

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