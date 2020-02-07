Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату

Большая палата Верховного суда рассмотрит дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
31 января суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок по ходатайству Кабинета министров о замене ответчика.
В НБУ напоминают, что члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in).
В Нацбанке объясняют, что bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-собcтвенникам и связанным с ними лицам.
"Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство", - отмечают в НБУ.
В результате, от этого судебного процесса зависит восстановление процесса об обжаловании национализации ПриватБанка, подчеркивают в Нацбанке.
Читайте также: Тонкая связь. Иск к Порошенко может помешать Суркисам вернуть миллиарды ПриватБанка
Читайте также: ПриватБанк готовят к “банкротству” из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий