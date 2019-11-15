Дело VAB Банка﻿. Суд отказал в аресте экс-замглавы НБУ

Высший антикоррупционный суд отказал в аресте экс-замглавы Национального банка (НБУ) Александра Писарука в рамках дела по выведению 1,2 млрд грн из VAB Банка бизнесмена Олега Бахматюка. При этом, ему нужно внести залог в размере 5 млн грн. Решение было принято на заседании суда 15 ноября.

Также суд обязал Писарука носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

У Писарука есть пять дней на внесение залога. Если сроки будут сорваны, то НАБУ и САП могут ходатайствовать об изменении меры пресечения на более жесткую.

"Решение суда об обеспечительной мере в виде залога подтвердило, что подозрение было обоснованным. Дальше - досудебное расследование. На его завершение есть два месяца, но срок может быть продлен по решению суда", - отметил прокурор САП Сергей Подгорец.

САП требовала арестовать Писарука с возможностью внесения залога 30 млн грн.

Бывшего топ-менеджера НБУ, который на данный момент возглавляет Райффайзен Банк Аваль, были готовы взять на поруки 14 человек - все высшее руководство Нацбанка, экс-глава Райффайзена Владимир Лавренчук, глава инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член набсовета Фармак и экс-президент Киевстара Петр Чернышов.

По версии следствия, Писарук и Бахматюк "вступили в сговор" с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Вскоре банк был признан неплатежеспособным, а деньги, как установили детективы НАБУ, были выведены на компании, подконтрольные Бахматюку.

НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.

Для большинства фигурантов избраны меры пресечения. Бахматюку и экс-главе VAB Банка отправлены подозрения по почте, поскольку их местонахождение детективам не известно. Бахматюк, в частности, находится за границей и отрицает все обвинения.

Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку



