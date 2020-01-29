Филатов ответил ПриватБанку по поводу "пикетчиков Коломойского"

Власти Днепра не имеют законных оснований для разгона “мирного протеста” работников Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) под ПриватБанком, а за нарушения правопорядка “митингующих” много раз штрафовала полиция. Так мэр города Борис Филатов ответил ПриватБанку на требование обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении пикетов НЗФ.

"Я понимаю ваше возмущение и обязан объясниться. Тем более, что фальшивые "митингующие" также стоят в аккурат через дом от горисполкома и тоже мешают работать", - написал Филатов в Facebook.

Он поясняет, что мэрия не может разогнать или запретить протест.

"Даже если митингующие нарушают уровень шума, опять же их нельзя разгонять, а только штрафовать. С учетом того, сколько денег кукловоды "протеста" вбухивают в это действо, то штрафы им не помеха. Поверьте, все это бродячее шапито полиция постоянно штрафует: и за шум, и за грязь, и на нарушение порядка, но им без разницы. Платят то не они", - отметил мэр.

Он пожаловался, что власти страны не обращают внимания на ситуацию вокруг ПриватБанка.

"Например, я бы приостановил по банку платежи. Всего на один день. Или перевел его на сокращенный рабочий день… И поверьте, что все великие "зеленые" начальники в этой стране, которые делают вид, что не замечают проблемы с ПриватБанком, лично бы приехали разгонять это безобразие", - пишет Филатов.