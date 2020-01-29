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Филатов ответил ПриватБанку по поводу "пикетчиков Коломойского"

Филатов ответил ПриватБанку по поводу "пикетчиков Коломойского"
29.01.2020, 15:54

Мэр Днепра просит руководство страны обратить внимание на "протесты" работников завода Коломойского под ПриватБанком

Власти Днепра не имеют законных оснований для разгона “мирного протеста” работников Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) под ПриватБанком, а за нарушения правопорядка “митингующих” много раз штрафовала полиция. Так мэр города Борис Филатов ответил ПриватБанку на требование обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении пикетов НЗФ.

"Я понимаю ваше возмущение и обязан объясниться. Тем более, что фальшивые "митингующие" также стоят в аккурат через дом от горисполкома и тоже мешают работать", - написал Филатов в Facebook.

Он поясняет, что мэрия не может разогнать или запретить протест.

"Даже если митингующие нарушают уровень шума, опять же их нельзя разгонять, а только штрафовать. С учетом того, сколько денег кукловоды "протеста" вбухивают в это действо, то штрафы им не помеха. Поверьте, все это бродячее шапито полиция постоянно штрафует: и за шум, и за грязь, и на нарушение порядка, но им без разницы. Платят то не они", - отметил мэр.

Он пожаловался, что власти страны не обращают внимания на ситуацию вокруг ПриватБанка.

"Например, я бы приостановил по банку платежи. Всего на один день. Или перевел его на сокращенный рабочий день… И поверьте, что все великие "зеленые" начальники в этой стране, которые делают вид, что не замечают проблемы с ПриватБанком, лично бы приехали разгонять это безобразие", - пишет Филатов.

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ПриватБанк игорь коломойский борис филатов пикеты НЗФ
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