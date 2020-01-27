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ПриватБанк пожаловался в полицию на "пикетчиков Коломойского"

ПриватБанк пожаловался в полицию на "пикетчиков Коломойского"
27.01.2020, 10:49

Работники Никопольского завода ферросплавов перекрыли подъезды к центральному офису банка

Сегодня, 27 января, пикетчики, называющие себя работниками Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), перекрыли все подъезды к центральному офису ПриватБанка в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Утром пикетчики незаконно и в вызывающей форме перекрыли с помощью подручных средств все подъезды к центральному офису, что делает невозможным работу инкассаторских служб, а также работу аварийных бригад и скорой помощи", - говорится в сообщении.

В банке расценивают это "как попытку давления" и называют пикет "нарочитой тактикой участников так называемого мирного протеста "работников" НЗФ".

В ПриватБанке отмечают, что обратились к правоохранителям и городским властям с требование обеспечить соблюдение законности и правопорядка при проведении пикетов НЗФ.

В банке напоминают, что с сентября 2019 года "якобы представители" НЗФ пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре и Киеве, а с начала нового года расшили деятельность и митингуют у нескольких крупнейших отделений банка в центральных районах Днепра.

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ПриватБанк игорь коломойский нзф
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