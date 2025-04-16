Фонд гарантирования отсудил полмиллиарда гривен у связанных лиц ЮСБ Банка

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Фонд гарантирования вкладов выиграл апелляцию по своему иску более чем на полмиллиарда гривен к связанным лицам ПАО "ЮСБ Банк" (Union Standard Bank). Об этом сообщается на сайте ФГОФО.

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Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд 8 апреля 2025 года отменил решение суда первой инстанции по делу №916/3821/21, которым тот отклонил требования фонда к связанным с банком лицам на сумму 514,3 млн грн.

Рассмотрев дело, апелляционный суд признал обоснованными требования фонда о возмещении ущерба, нанесенного банку.

В ходе ликвидации ПАО "ЮСБ Банк" фондом было установлено, что к моменту введения временной администрации из учреждения были выведены и присвоены активы на значительную сумму с использованием механизма кредитования. Схема, в частности, заключалась в кредитовании группы юридических лиц, имеющих признаки связанных.

"Проверка сделок показала, что все решения о предоставлении кредитов этой группе заемщиков принимались с явным пренебрежением интересов банка", – отметили в ФГВФЛ.

Юнион Стандард Банк был отнесен к категории неплатежеспособных в октябре 2015 года, а в декабре началась ликвидация банка.

В 2016 году Нацполиция заподозрила бывшего директора ЮСБ Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн грн, а также 405 000 евро и $44 000. А в августе того же года суд назначил экс-главе правления банка Евгению Кандидатову залог в сумме 505 000 грн.