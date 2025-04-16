Фонд гарантування відсудив пів мільярда гривень у пов'язаних осіб ЮСБ Банку

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Фонд гарантування вкладів виграв апеляцію за своїм позовом більш як на пів мільярда гривень до пов’язаних осіб ПАТ "ЮСБ Банк" (Union Standard Bank). Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

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Південно-Західний апеляційний господарський суд 8 квітня 2025 року скасував рішення суду першої інстанції у справі №916/3821/21, яким той відхилив вимоги фонду до пов’язаних з банком осіб на суму 514,3 млн грн.

Розглянувши справу, апеляційний суд визнав обґрунтованими вимоги фонду про відшкодування збитків, завданих банку.

Під час ліквідації ПАТ "ЮСБ Банк" фондом було встановлено, що до моменту запровадження тимчасової адміністрації з установи було виведено та привласнено активи на значну суму з використанням механізму кредитування. Схема, зокрема, полягала у кредитуванні групи юридичних осіб, що мають ознаки пов’язаних.

"Перевірка правочинів засвідчила, що всі рішення про надання кредитів цій групі позичальників ухвалювались із явним нехтуванням інтересів банку", – зазначили у ФГВФО.

Юніон Стандард Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних у жовтні 2015 року, а у грудні почалася ліквідація банку.

У 2016 році Нацполіція запідозрила колишнього директора ЮСБ Фрідріха Поллака і його спільників у розтраті 63,5 млн грн, а також 405 000 євро і $44 000. А у серпні того ж року суд призначил ексголові правління банку Євгену Кандидатову заставу в сумі 505 000 грн.