"Хочется в этом году продать". Инвесторы заинтересовались Сенс Банком и Укргазбанком

Министерство финансов рассчитывает на приватизацию двух государственных банков до конца 2024 года

Юрий Драганчук (Фото: Минфин)

Иностранные инвесторы проявляют интерес к приватизации Сенс Банка и Укргазбанка. Об этом на брифинге после презентации финансовых результатов ПриватБанка за 2023 год сказал заместитель министра финансов по европейской интеграции Юрий Драганчук, пишет Интерфакс-Украина.

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"У нас есть заинтересованность в двух государственных банках иностранных инвесторов – это Укргазбанк и Сенс Банк. И мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получали в конце прошлого года, начиная с осени. Сейчас идет активная работа", — сказал он.

По словам Драганчука, Минфин активно нарабатывает со Всемирным банком изменения в закон о продаже этих банков, чтобы процедура была как можно "прозрачнее".

"Хочется в этом году продать эти два банка", — сказал замминистра.

Сенс Банк – самый подготовленный к приватизации, говорила осенью первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова. По ее словам, государственные банки, скорее всего, будут продавать в таком порядке: Сенс, Укргаз, Ощад, Приват.

По "довоенным" планам первым на приватизацию должен был пойти Укргазбанк. Он был наименьшим по размеру, прошел определенную подготовку и начал этот процесс через вхождение в его капитал Международной финансовой корпорации.

Вторым должен был стать Ощадбанк, который ради этого стал участником Фонда гарантирования вкладов и имел планы по привлечению субординированного долга у Европейского банка реконструкции и развития с возможностью конвертации в капитал.

Приватизация ПриватБанка усложняется многочисленными судебными делами и была делом отдаленной перспективы.