"Хочеться цього року продати". Іноземні інвестори зацікавилися Сенс Банком й Укргазбанком
Іноземні інвестори проявляють інтерес до приватизації Сенс Банку й Укргазбанку. Про це на брифінгу після презентації фінансових результатів ПриватБанку за 2023 рік сказав заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, пише Інтерфакс-Україна.
"У нас є зацікавленість до двох державних банків іноземних інвесторів – це Укргазбанк і Сенс Банк. І ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримували наприкінці минулого року, починаючи з осені. Зараз триває активна робота", – сказав він.
За словами Драганчука, Мінфін активно напрацьовує зі Світовим банком зміни до закону про продаж цих банків, щоб процедура була якомога "прозорішою".
"Хочеться цього року продати ці два банки", – сказав заступник міністра.
Сенс Банк – найбільш підготовлений до приватизації, казала восени перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. За її словами, державні банки, скоріше за все, будуть продавати в такому порядку: Сенс, Укргаз, Ощад, Приват.
За "довоєнними" планами, першим на приватизацію мав піти Укргазбанк. Він був найменшим за розміром, пройшов певну підготовку й навіть почав цей процес через входження у його капітал Міжнародної фінансової корпорації.
Другим повинен був стати Ощадбанк, який заради цього став учасником Фонду гарантування вкладів та мав плани з залучення субординованого боргу у Європейського банку реконструкції та розвитку з можливістю конвертації в капітал.
Приватизація ПриватБанку ускладнюється численними судовими справами й була справою віддаленої перспективи.
- Сенс Банк став державним у 2023 році через санкції проти його російських власників. Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років разом з банком "Київ" і Родовід Банком. Останні два уже припинили існування.