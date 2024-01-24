"Хочеться цього року продати". Іноземні інвестори зацікавилися Сенс Банком й Укргазбанком

Міністерство фінансів розраховує на приватизацію двох державних банків до кінця 2024 року

Юрій Драганчук (Фото: Мінфін)

Іноземні інвестори проявляють інтерес до приватизації Сенс Банку й Укргазбанку. Про це на брифінгу після презентації фінансових результатів ПриватБанку за 2023 рік сказав заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, пише Інтерфакс-Україна.

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"У нас є зацікавленість до двох державних банків іноземних інвесторів – це Укргазбанк і Сенс Банк. І ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримували наприкінці минулого року, починаючи з осені. Зараз триває активна робота", – сказав він.

За словами Драганчука, Мінфін активно напрацьовує зі Світовим банком зміни до закону про продаж цих банків, щоб процедура була якомога "прозорішою".

"Хочеться цього року продати ці два банки", – сказав заступник міністра.

Сенс Банк – найбільш підготовлений до приватизації, казала восени перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. За її словами, державні банки, скоріше за все, будуть продавати в такому порядку: Сенс, Укргаз, Ощад, Приват.

За "довоєнними" планами, першим на приватизацію мав піти Укргазбанк. Він був найменшим за розміром, пройшов певну підготовку й навіть почав цей процес через входження у його капітал Міжнародної фінансової корпорації.

Другим повинен був стати Ощадбанк, який заради цього став учасником Фонду гарантування вкладів та мав плани з залучення субординованого боргу у Європейського банку реконструкції та розвитку з можливістю конвертації в капітал.

Приватизація ПриватБанку ускладнюється численними судовими справами й була справою віддаленої перспективи.