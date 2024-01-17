Холдингу Фридмана не нужен Сенс Банк, хочет только деньги
Люксембургский ABH Holding Михаила Фридмана, владевший мажоритарным пакетом акций Сенс Банка до национализации, не заинтересован в его возвращении. Ему нужны только деньги, пишет Forbes.
"Через суд холдинг требует исключительно компенсацию за незаконную экспроприацию банка. Никакая другая форма, например возвращение банка, акций, не рассматривается", — говорится в письменном комментарии от имени ABH Holding.
Сумма иска составляет около $1 млрд.
29 декабря холдинг подал запрос на арбитраж и заявление об иске против Украины в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes), входящий в группу Всемирного банка.
Правовой основой иска является договор между правительством Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 1997 года.
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в подкасте Экономической правды выразила уверенность, что у Украины есть "все шансы, чтобы этот иск был рассмотрен в пользу государства Украина".
Она сказала, что решение о национализации Сенс Банка было принято в интересах вкладчиков банка и финансовой стабильности.
"Сразу после полномасштабного вторжения мы видели существенные оттоки вкладчиков – не только физических, но и юридических лиц – из тогда еще Альфа-банка. На самом деле это просто люди так реагировали на то, что этот банк связан с лицами, находящимися под санкциями и, по сути, имеющими отношение к военной агрессии России против Украины", — напомнила Рожкова.
Поскольку владельцы банка находились под санкциями, у них не было возможности поддерживать капитал финучреждения и ликвидность на должном уровне, сказала Рожкова.
- 20 июля 2023 года Национальный банк решил вывести Сенс Банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню, а уже 22 июля он официально стал государственным.
- 24 июля в Офисе генпрокурора заявили, что экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства.