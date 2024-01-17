Холдингу Фридмана не нужен Сенс Банк, хочет только деньги

ABH Holding требует миллиард долларов за Сенс Банк, но Рожкова считает, что Украина выиграет в суде

Фото: Сенс Банк

Люксембургский ABH Holding Михаила Фридмана, владевший мажоритарным пакетом акций Сенс Банка до национализации, не заинтересован в его возвращении. Ему нужны только деньги, пишет Forbes.

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"Через суд холдинг требует исключительно компенсацию за незаконную экспроприацию банка. Никакая другая форма, например возвращение банка, акций, не рассматривается", — говорится в письменном комментарии от имени ABH Holding.

Сумма иска составляет около $1 млрд.

29 декабря холдинг подал запрос на арбитраж и заявление об иске против Украины в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes), входящий в группу Всемирного банка.

Правовой основой иска является договор между правительством Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 1997 года.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в подкасте Экономической правды выразила уверенность, что у Украины есть "все шансы, чтобы этот иск был рассмотрен в пользу государства Украина".

Она сказала, что решение о национализации Сенс Банка было принято в интересах вкладчиков банка и финансовой стабильности.

"Сразу после полномасштабного вторжения мы видели существенные оттоки вкладчиков – не только физических, но и юридических лиц – из тогда еще Альфа-банка. На самом деле это просто люди так реагировали на то, что этот банк связан с лицами, находящимися под санкциями и, по сути, имеющими отношение к военной агрессии России против Украины", — напомнила Рожкова.

Поскольку владельцы банка находились под санкциями, у них не было возможности поддерживать капитал финучреждения и ликвидность на должном уровне, сказала Рожкова.