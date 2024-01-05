ABH Holdings Фрідмана подав позов проти України через націоналізацію Sense Bank
Люксембурзький ABH Holdings S.A, що є акціонером російського Альфа-Банку і належить росіянам Михайлу Фрідману та Петру Авену, подав позов проти України за націоналізацію Sense Bank (раніше Альфа Банку. – Ред). Про це йдеться у заяві холдингу.
ABH Holdings хоче відсудити в України понад $1 млрд.
29 грудня холдинг подав запит на арбітраж та заяву про позов проти України до Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (nternational Center for Settlement of Investment Disputes), що входить до групи Світового банку.
Правовою основою позову є Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій.
ABH Holdings S.A. називає дії України з націоналізації Sense Bank "довільними, непропорційними та дискримінаційними".
"Поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військового наживання, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів та акціонерів", – йдеться в заяві.
Холдинг Фрідмана називає цю справу "критичним випробуванням верховенства права на Заході". ABH Holdings вважає всі звинувачення української влади на адресу Фрідмана та інших акціонерів "чорним піаром", за допомогою якого Україна "відібрала банк у законних власників".
Фрідман і Авен потрапили під санкції Європейського Союзу за кілька днів після вторгнення РФ в Україну. Їхні партнери по LetterOne і Альфа-Груп Герман Хан і Олексій Кузьмічов - у березні 2022 року. Тоді ж Велика Британія внесла всіх чотирьох у свій список санкцій. Усі четверо оскаржують санкції в суді, але поки що безуспішно.
Сенс Банк був заснований 1992 року. З 2001 року працював під назвою АТ "Альфа-Банк". У 2022 році через початок повномасштабного вторгнення відмовився від російського бренду Альфа-Банк і змінив назву на теперішню. У липні 2023 року його націоналізували.
- 20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня там призначили нових членів правління та наглядової ради. 24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства.
- Після 24 лютого США і Євросоюз ввели санкції проти найбільших російських банків та їхніх дочірніх структур. Вони торкнулися, зокрема, російського Альфа-банку. 21 квітня Альфа-банк під тиском санкцій продав казахстанську "дочку". 22 квітня Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочірня структура російського Альфа-банку, була визнана банкрутом.