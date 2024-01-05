ABH Holdings Фридмана подал иск против Украины из-за национализации Sense Bank

Фото - пресс-служба Сенс Банк

Люксембургский ABH Holdings SA, являющийся акционером российского Альфа-Банка и принадлежащий россиянам Михаилу Фридману и Петру Авену, подал иск против Украины за национализацию Sense Bank (ранее Альфа Банка. – Ред). Об этом говорится в заявлении холдинга.

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29 декабря холдинг подал запрос на арбитраж и заявление об иске против Украины в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (nternational Center for Settlement of Investment Disputes), входящий в группу Всемирного банка.

Правовой основой иска является Договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций.

ABH Holdings SA называет действия Украины по национализации Sense Bank "произвольными, непропорциональными и дискриминационными".

"Совмещая методы корпоративного рейдерства и военного наживания, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров", – говорится в заявлении.

Холдинг Фридмана называет это дело "критическим испытанием верховенства права на Западе". ABH Holdings считает все обвинения украинских властей в адрес Фридмана и других акционеров "черным пиаром", с помощью которого Украина "отняла банк у законных владельцев".

Фридман и Авен попали под санкции Европейского Союза спустя несколько дней после вторжения РФ в Украину. Их партнеры по LetterOne и Альфа-Групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев – в марте 2022 года. Тогда же Великобритания внесла всех четырех в свой список санкций. Все четверо оспаривают санкции в суде, но пока безуспешно.

Сенс Банк был основан в 1992 году. С 2001 года работал под названием АО Альфа-Банк. В 2022 году из-за начала полномасштабного вторжения отказался от российского бренда Альфа-Банк и сменил название на настоящее. В июле 2023 года он был национализирован.