Холдингу Фрідмана не потрібен Сенс Банк, хоче тільки гроші

ABH Holding вимагає мільярд доларів за Сенс Банк, але Рожкова вважає, що Україна виграє в суді

Фото: Сенс Банк

Люксембурзький ABH Holding Михайла Фрідмана, який володів мажоритарним пакетом акцій Сенс Банку до націоналізації, не зацікавлений у його поверненні. Йому потрібні тільки гроші, пише Forbes.

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"Через суд холдинг вимагає виключно компенсацію за незаконну експропріацію банку. Жодна інша форма, наприклад, повернення банку, акцій, не розглядається", – йдеться у письмовому коментарі від імені ABH Holding.

Сума позову становить близько $1 млрд.

29 грудня холдинг подав запит на арбітраж та заяву про позов проти України до Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes), що входить до групи Світового банку.

Правовою основою позову є договір між урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій від 1997 року.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в подкасті Економічної правди висловила впевненість, що Україна має "всі шанси, аби цей позов було розглянуто на користь держави Україна".

Вона сказала, що рішення про націоналізацію Сенс Банку було ухвалене в інтересах вкладників банку та фінансової стабільності.

"Одразу після повномасштабного вторгнення ми бачили суттєві відтоки вкладників — не тільки фізичних, але й юридичних осіб — з тоді ще Альфа-банку. Насправді це просто люди так реагували на те, що цей банк пов'язаний з особами, які є під санкціями і які, по суті, мають відношення до військової агресії Росії проти України", — нагадала Рожкова.

Оскільки власники банку перебували під санкціями, у них не було можливості підтримувати капітал фінустанови та ліквідність на належному рівні, сказала Рожкова.