Коломойский не сможет стать совладельцем ПриватБанка - Рожкова

Олигарх Игорь Коломойский не может стать совладельцем ПриватБанка вместе с государством, поскольку это не допускается законом, рассказала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью ЭП.

"Если основываться на законе, то это невозможно. В законе черным по белому написано: бывшие собственники не могут выставлять претензии к новому собственнику и претендовать на возврат им акций", - сказала она.

Выплату компенсации, о которой также упоминал Коломойский, закон допускает в том случае, если бывшие собственники докажут, что понесли ущерб, и смогут это обосновать, отметила Рожкова.

"Мы сделали стресс-тест и оценку активов банка в 2015 году. В чем разница между стресс-тестом и оценкой активов? Активы мы оцениваем по состоянию на сейчас, а стресс-тест - это более forward-looking, он направлен на будущее. По итогам оценки активов банк имел отрицательный капитал. Где тут ущерб?" - сказала она.

Рожкова назвала манипуляцией заявления Коломойского, что требования к активам изменились, поэтому стресс-тест показал, что банк убыточный.

"Требования к оценке активов изменились с 2017 года. Все, что было до 2017 года, это были требования, которые действовали и до этого - положение №23 от 25 января 2012 года", - отметила замглавы НБУ.

По словам Рожковой, ПриватБанк проверили и по старому и по новому положениях о капитале банков, но Коломойский говорит только о последнем.

"Когда мы проверили залоги, мы сказали: ребята, вы неправильно применяете нашу инструкцию. Когда мы это делали, действовало положение №23 НБУ, касающееся оценки кредитных рисков. Поскольку это был конец 2016 года, а с 1 января 2017 года должно было вступить в силу положение №351, мы сделали оценку активов еще и по-новому положению", - сказала Рожкова.

"Это подмена фактов. Суд тоже говорит: вы оценили капитал банка по положению, которое не существовало. Это неправда. Мы оценили по действующему, а в дополнение проанализировали, что после вступления в силу новых правил потребность в дополнительном капитале также сохранится", - пояснила она.

Между первым и вторым туром президентских выборов в Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ подал апелляции на оба решения Окружного админсуда, а Печерский суд так и не предоставил полного текста решения, поэтому его нельзя пока оспорить.