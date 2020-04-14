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Конституционность “антиколомойского” закона хотят оспорить - депутат Железняк

Конституционность “антиколомойского” закона хотят оспорить - депутат Железняк
14.04.2020, 09:55

Сегодня в 14:00 соберется правовой комитет Рады, на котором могут рассмотреть вопрос о признании неконституционным "антиколомойского" законопроекта

Депутаты, выступающие против принятия так называемого “антиколомойского” законопроекта №2571-д, предпринимают попытки признать его неконституционным, сообщил депутат от Голоса и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, депутаты собрали подписи третьей части правового комитета парламента, который определяет вопросы, связанные с Конституцией, для проведения заседания 14 апреля в 14:00.

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Железняк также опубликовал письмо главы правового комитета Андрея Костина к его членам с предложением провести заседание в эту дату. Согласно документу, проведения заседания требуют депутаты Сергей Демченко, Сергей Власенко, Игорь Фрис, Сергей Соболев, Сергей Вельможный, Богдан Торохтий, Александр Пузанов и Василий Нимченко. 

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Марина Кучук
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Ярослав Железняк антиколомойский закон
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