Конституционность “антиколомойского” закона хотят оспорить - депутат Железняк

Депутаты, выступающие против принятия так называемого “антиколомойского” законопроекта №2571-д, предпринимают попытки признать его неконституционным, сообщил депутат от Голоса и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, депутаты собрали подписи третьей части правового комитета парламента, который определяет вопросы, связанные с Конституцией, для проведения заседания 14 апреля в 14:00.

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Железняк также опубликовал письмо главы правового комитета Андрея Костина к его членам с предложением провести заседание в эту дату. Согласно документу, проведения заседания требуют депутаты Сергей Демченко, Сергей Власенко, Игорь Фрис, Сергей Соболев, Сергей Вельможный, Богдан Торохтий, Александр Пузанов и Василий Нимченко.

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