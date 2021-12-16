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"Ковидная" тысяча. monobank первым объявил о начале выплат

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 16:28
Фото: Monobank/ Facebook

16 декабря monobank объявил, что начал выплачивать по тысяче гривень людям, сделавшим вакцинацию от COVID-19. В ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на тестирование программы єПідтримка в Дии. Об этом сообщает сооснователь банка Олег Гороховский.

"Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в Дие, получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дии) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки Дией, – написал сооснователь monobank.

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Гороховский порекомендовал пока не тратить деньги, а дождаться предложений от всех партнеров.

"Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра)", – отметил он.

Другие банки, участвующие в программе

В программе єПідтримка берут участие monobank, Альфа-банк, УкрГазБанк, А-банк, ПриватБанк и Ощадбанк. Каждый день этот список будет расширяться.

Все банки, участвующие в программе, запустили возможность оформления карты в рамках проекта для выплат "ковидной тысячи". 

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Разбор | "1000 гривень Зеленского". Как получить и где потратить деньги за вакцинацию – подробности
  • 15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги.  В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.
  • 8 декабря президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн. Для получения выплаты вакцинированным украинцам в 2021 году необходимо подать заявку в системе Дия до 29 декабря.
  • 13 декабря Зеленский поручил правительству обеспечить возможность, чтобы граждане в возрасте 60+, могли использовать 1000 гривень по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств.

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Наталия Софиенко
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Дия выплаты вакцинированным єПідтримка ковидная тысяча
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