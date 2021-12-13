Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить возможность, чтобы граждане в возрасте 60+, которые вакцинировались двумя дозами вакцины, могли использовать 1000 гривень от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Об этом глава государства сказал на совещании в Офисе президента.

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По его словам, механизмы получение господдержки должны быть наработаны в течение недели, а использовать ее можно будет уже с января.

Кроме того, к программе президента по выплатам тысячи гривень вакцинированным украинцам включили опцию покупки книг.

"Это большой плюс для нашего книгоиздания и книжных магазинов. Также это добавляет программе аудиторию – людей среднего и старшего возраста", — сообщил Зеленский.

В частности, президент отметил, что социальная основа программы должна быть еще шире.

Кроме того, президент заверил, что программа єПідтримка будет полностью обеспечена финансово и действовать она будет достаточно времени, чтобы каждый смог воспользоваться своей тысячей.

Зеленский напомнил, что программа нацелена поддержать те отрасли экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений: креативный сектор (театры, музеи, кино) и транспортную сферу (авиацию и железную дорогу).

15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги. Средства в рамках программы "єПідтримка" уже согласились выплачивать пять украинских банков.

В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.

8 декабря президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн. Для получения выплаты вакцинированным украинцам в 2021 году необходимо подать заявку в системе Дия до 29 декабря.

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Наталия Фреик

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