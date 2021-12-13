UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Украинцы 60+ смогут потратить "ковидную" 1000 грн на лекарства – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 15:52
Украинцы 60+ смогут потратить
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить возможность, чтобы граждане в возрасте 60+, которые вакцинировались двумя дозами вакцины, могли использовать 1000 гривень от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Об этом глава государства сказал на совещании в Офисе президента.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По его словам, механизмы получение господдержки должны быть наработаны в течение недели, а использовать ее можно будет уже с января.

Кроме того, к программе президента по выплатам тысячи гривень вакцинированным украинцам включили опцию покупки книг.

"Это большой плюс для нашего книгоиздания и книжных магазинов. Также это добавляет программе аудиторию – людей среднего и старшего возраста", — сообщил Зеленский.

В частности, президент отметил, что социальная основа программы должна быть еще шире.

Кроме того, президент заверил, что программа єПідтримка будет полностью обеспечена финансово и действовать она будет достаточно времени, чтобы каждый смог воспользоваться своей тысячей.

Зеленский напомнил, что программа нацелена поддержать те отрасли экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений: креативный сектор (театры, музеи, кино) и  транспортную сферу (авиацию и железную дорогу).

Читайте также
Разбор | "1000 гривень Зеленского". Как получить и где потратить деньги за вакцинацию – подробности
  • 15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться єПідтримка и на нее можно будет приобрести книги. Средства в рамках программы "єПідтримка" уже согласились выплачивать пять украинских банков.
  • В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривень вакцинированным воспользуются 8 миллионов украинцев.
  • 8 декабря президент подписал закон о выплатах вакцинированным 8 млрд грн. Для получения выплаты вакцинированным украинцам в 2021 году необходимо подать заявку в системе Дия до 29 декабря.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация выплаты вакцинированным Тысяча Зеленского
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 