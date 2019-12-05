НБУ назвал участников "проплаченных Коломойским митингов"

В Национальном банке считают митинги у здания центробанка и личное преследование некоторых его руководителей "проплаченной атакой" и опубликовали список организаций-участников.

"По нашему мнению, эта атака проплачена экс-владельцами выведенных с рынка банков, в частности, Игорем Коломойским. Но организаторы пытаются представить эти акции как народное волеизъявление

Из открытых источников мы собрали информацию об общественных организациях, которые якобы представляют украинцев под стенами НБУ", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

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