НБУ раскрыл детали обналичивания Альпари Банком 400 млн грн

Национальный банк Украины получил официальное уведомление об обжаловании в суде своего решения о наложении на 2 млн грн штрафа на АО Альпари Банк, поэтому решил разъяснить причины штрафа.

Основанием для штрафа послужил установленный НБУ факт совершения Альпари Банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

В частности, с 02.02.2018 г. по 25.05.2018 г. два юрлица - клиента банка перевели около 400 млн грн в два других банка. Из которых осуществлялись расчеты по договорам поручительства по обязательствам четырех юрлиц - клиентов банка, которые закупали сельхозпродукцию и/или металлолом у физлиц.

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В НБУ отмечают, что характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных.

В частности, информация физлицах - продавцах в публичных источниках свидетельствует о том, что 14 из них на дату заключения договоров поручительства были умершими; паспорта трех числятся похищенными и потерянными; семь продавцов фигурируют в уголовных процессах и т.д..

Юридические лица - клиенты также имеют признаки фиктивности, в частности, зарегистрированы почти одновременно, имеют единоличный учредительный-должностной состав, их уставный капитал сформирован в не полном объеме, не подавали налоговую и финансовую отчетность и т.д..

Кроме того, суть хозяйственной деятельности юрлиц-клиентов заключается в закупке сельхозпродукции и металлолома, однако средства на их счета поступали также и за поставку других видов продукции. При этом зачисленные средства в течение короткого срока перечислялись другим субъектам хозяйствования с различным назначением платежа, в большинстве случаев без НДС, что может свидетельствовать о проведения оплаты за товар без фактической поставки/перемещения товара.

В НБУ также отмечают, что значительное количество контрагентов юрлиц-клиентов фигурируют в уголовных процессах по признакам уголовных преступлений. А один из учредителей (участников) финансовой организации фигурирует в уголовном производстве как лицо, имеющее признаки фиктивности и используется для обеспечения функционирования незаконной и противоправной схемы вывода денежных средств в теневой сектор экономики.

Регулятор указывает и на то, что Альпари Банк не принял достаточных мер по изучению клиентов и анализу их финансовых операций, направленных на качественное управление рисками в сфере финансового мониторинга. При этом банк закрывал счета должникам только после получения от Нацбанка соответствующих запросов.

В конце июня Нацбанк оштрафовал Индустриалбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

В апреле НБУ выписал ОТП Банку крупный штраф.

В марте НБУ заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 гг на сумму 211,8 млн грн. Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.

Кроме того в связи с иском Укрсоцбанка Нацбанку пришлось объяснить, почему банк был оштрафован на 30,5 млн грн.