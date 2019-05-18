Почему суд отменил национализацию Привата. Детали решения

LIGA.net стали известны детали решения Окружного админсуда Киева (ОАСК) от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

До сих пор мотивы суда были засекречены: все судебные процессы по делу о национализации ПриватБанка проходят в закрытом режиме. Не публикуются, как сами решения, так и аргументация сторон.

Реклама

Подробности: “Коломойская” правда: почему суд отменил национализацию Привата

Все доводы НБУ о том, что в Привате действительно были проблемы на более чем 100 млрд грн и банк угрожал финансовой стабильности государства, суд перечеркнул пятью аргументами.

Вывод Нацбанка о нехватке капитала в Привате не был подтвержден другой экспертизой, а сам регулятор неоправданно торопил национализацию, говорится в мотивировочной части решения суда.

Такеж суд согласился с двумя важными позициями адвокатов Коломойского - во-первых, на экс-акционеров Привата оказывалось политическое давление, из-за которого они были вынуждены написать письмо Кабмину, где просили государство забрать банка, во-вторых, сама национализация по своей сути была конфискацией акций у частного лица.

НБУ категорически не согласен с доводами ОАСК – в распоряжении LIGA.net есть позиция юристов регулятора по каждому из пунктов. По словам собеседника LIGA.net среди адвокатов Нацбанка, Окружной админсуд взял на себя полномочия трактовать правила работы банковской системы, в том числе по-своему определил уровень кредитного риска в ПриватБанке, хотя у судей нет такой экспертизы.

Читайте: Коломойский хочет все. Гид по судам за ПриватБанк

Сейчас стороны процесса готовятся к апелляции. По информации адвоката одной из сторон, апелляция по делу о законности национализации Привата состоится 13 июня.

Стороны не смогут предоставить суду дополнительные доказательства, поэтому юристам государства придется отталкиваться от имеющейся базы. Их доказательства содержатся в 57 томах судебных материалов.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка, которую провело государство в декабре 2016 года. В этот же день ОАСК признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц, В марте 2018-го этого же суд признал неправомерной проведение той самой «осенней» инспекции регулятора в ПриватБанке. 13 мая Нацбанк проиграл это дело уже и в апелляции.

Читайте: расследование LIGA.net об Окружном админсуде Киева

Еще два ключевых процесса проходят в Хозсуде Киева: 4 июня продолжатся подготовительные слушания в деле о возврате акций ПриватБанка экс-акционерам – Игорю Коломойскому и компании Triantal Investment (принадлежит Коломойскому и Боголюбову).

20 мая суд рассмотрит пять объединенных исков Коломойского о признании недействительным договоров поручительства по ряду кредитных договоров между его компаниями и ПриватБанком. Идентичное дело экс-собственник банка уже выиграл в Печерском райсуде.