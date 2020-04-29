Риски растут. Банки констатируют падение спроса на кредиты

В I квартале снизился спрос на кредиты бизнесу и населению, особенно в потребительском сегменте. Банкиры ожидают, что качество кредитного портфеля может ухудшиться до исторического уровня за всю историю наблюдения с начала 2015 года. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины по результатам опроса банков об условиях кредитования.

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Во II квартале и в ближайшие 12 месяцев банкиры прогнозируют снижение активности кредитования, замедление притока средств клиентов и рост всех рисков, прежде всего - кредитного. "Такое мнение отражает перелом предыдущих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли положительные ожидания", - отмечают в НБУ.

Опрошенные Нацбанком банкиры говорят, что в I квартале наибольшее падение для бизнеса произошло в сегментах долгосрочных кредитов и кредитов в иностранной валюте. При этом спрос на краткосрочные займы медленно рос, а запросы на реструктуризацию долга достигли максимума с III квартала 2017 года.

Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий. Это отразилось на уменьшении уровня одобренных заявок на кредиты бизнеса.

Падение спроса на кредиты у населения в прошлом квартале стало самым крупным с 2015 года. В НБУ это объясняют уменьшением расходов на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты. Кроме того, сказалось и ужесточение банками стандартов ипотечного и потребительского кредитования.

Банкиры прогнозируют и резкое снижение качества как корпоративного, так и розничного портфеля кредитных портфелей. При этом все еще надеются на рост депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах. Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума с II квартала 2014 года.

В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски, - уточняют в НБУ.

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