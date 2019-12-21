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СБУ требует от ПриватБанка согласовывать иски против Коломойского

СБУ требует от ПриватБанка согласовывать иски против Коломойского
21.12.2019, 09:48

В СБУ считают, что несогласованные действия могут негативно сказаться на досудебных расследованиях

Служба безопасности Украины требует от наблюдательного совета ПриватБанка координировать исковую работу в международных судах с СБУ и Гепрокураторой и не подавать новые иски без согласования.

Журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая опубликовала в Facebook копию письма к руководству ПриватБанка, подписанное заместителем главы СБУ Владимиром Горбенко.

"Подача исков в международные арбитражи может в некоторых случаях негативно повлиять на проведение досудебного расследование в криминальных производствах о совершении преступлений в банковской сфере", - говорится в письме.

Седлецкая уточнила, что в СБУ подлинность письма подтвердили.

По словам Седлецкой, юристы оценивают такие требования со стороны СБУ к государственному банку как незаконное давление и грубое вмешательство в деятельность предприятия.

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