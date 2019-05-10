Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 15:06

Суд объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Суд объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозсуд Киева объединил иски бизнесмена по ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева объединил одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ) и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в НБУ, соответствующее решение суд принял в пятницу, 10 мая. Рассмотрение уже объединенного иска суд запланировал на 20 мая.

Реклама

Согласно информации в Едином судебном реестре, в одном из исков Игорь Коломойский просит признать недействительным договор личного поручительства от 27 мая 2016 года между ним, НБУ и ПриватБанком.

Напомним, в апреле Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозсуд Киева к НБУ и ПриватБанку. Первый слушания должны были пройти 10,22 и 23 мая.

Читайте также: Коломойский хочет все. Гид по судебной войне за ПриватБанк

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Ранее LIGA.net опубликовала выдержку из книги Приватная история Андрея Яницкого и Грехема Стека, в которой описывается, как и почему банк был национализирован.

Отправить:
Распечатать:
Теги: хозсуд киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 