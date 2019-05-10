Суд объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева объединил одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ) и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в НБУ, соответствующее решение суд принял в пятницу, 10 мая. Рассмотрение уже объединенного иска суд запланировал на 20 мая.

Реклама

Согласно информации в Едином судебном реестре, в одном из исков Игорь Коломойский просит признать недействительным договор личного поручительства от 27 мая 2016 года между ним, НБУ и ПриватБанком.

Напомним, в апреле Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозсуд Киева к НБУ и ПриватБанку. Первый слушания должны были пройти 10,22 и 23 мая.

Читайте также: Коломойский хочет все. Гид по судебной войне за ПриватБанк

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Ранее LIGA.net опубликовала выдержку из книги Приватная история Андрея Яницкого и Грехема Стека, в которой описывается, как и почему банк был национализирован.