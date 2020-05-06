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Суд отказался уволить главу правления ПриватБанка

Суд отказался уволить главу правления ПриватБанка
06.05.2020, 10:10

Суд отказал истцу, из-за недостаточности доказательств и из-за того, что он не является объединенным представителем 21 профсоюзной организации банка

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка, которая требовала от наблюдательного совета банка уволить главу правления Петра Крумханзла. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные в судебном реестре.

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Среди обоснований суд назвал, в частности, то, что в банке созданы и зарегистрированы 20 профсоюзных организаций, включая Всеукраинский профсоюз работников АО КБ "ПриватБанк", и 19 организаций такого профсоюза, следовательно, в банке действует 21 организация профсоюзов с разным статусом.

Суд посчитал, что раз эти организации не выбрали объединенного представителя, то истец не является стороной коллективного договора. Следовательно, у суда отсутствуют "правовые основания для вывода о незаконной бездеятельность ответчика и, как следствие, обязательства последнего рассмотреть требование истца".

Кроме того, истец не предоставил всех необходимых документов, а также приводит в исковом заявлении данные, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и противоречат имеющимся в деле доказательствам, говорится в решении суда.

При этом отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

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Анна Андреева
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