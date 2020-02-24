Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суркисы пытаются получить от ПриватБанка $300 млн через Печерский суд

Суркисы пытаются получить от ПриватБанка $300 млн через Печерский суд
24.02.2020, 14:31

Связанная с Суркисами компания обратилась в суд за разъяснением решения, которым ранее он обязал ПриватБанк обслуживать депозиты Суркисов на $300 млн

Компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017-го об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации ПриватБанка. Об этом пишет Finbalance.

Этим решением суд обязал ПриватБанк и его кипрский филиал выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами - в том числе, но не исключительно, в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов по депозитным счетам этих лиц, а также пользованию/распоряжению/возврату/выплате денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих и других счетах этих лиц в ПриватБанке и его кипрском филиале до решения по существу спора.

Среди истцов - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, которые связывают с Суркисами. Деньги этих компаний могли попасть под процедуру национализации Привата bail-in - конвертацию в капитал государственного банка. Эту процедуру Суркисы сейчас оспаривают в Верховном суде.

Издание отмечает, что Генпрокуратура расследовала уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением сотрудниками Минфина, Нацбанка и ПриватБанка по факту невыполнения ими решения Печерского райсуда от 9 февраля 2017-го.

Согласно судебным материалам, указанные компании заключили депозитные договоры с кипрским филиалом ПриватБанка на общую сумму более $300 млн.

Читайте также: Тонкая связь. Иск к Порошенко может помешать Суркисам вернуть миллиарды ПриватБанка

Кучук Марина
Напишите нам
национализация Приватбанка дело приватбанка братья Суркисы дело суркисов
Комментарии
Последние новости
 