Суркисы пытаются получить от ПриватБанка $300 млн через Печерский суд

Компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017-го об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации ПриватБанка. Об этом пишет Finbalance.

Этим решением суд обязал ПриватБанк и его кипрский филиал выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами - в том числе, но не исключительно, в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов по депозитным счетам этих лиц, а также пользованию/распоряжению/возврату/выплате денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих и других счетах этих лиц в ПриватБанке и его кипрском филиале до решения по существу спора.

Среди истцов - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, которые связывают с Суркисами. Деньги этих компаний могли попасть под процедуру национализации Привата bail-in - конвертацию в капитал государственного банка. Эту процедуру Суркисы сейчас оспаривают в Верховном суде.

Издание отмечает, что Генпрокуратура расследовала уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением сотрудниками Минфина, Нацбанка и ПриватБанка по факту невыполнения ими решения Печерского райсуда от 9 февраля 2017-го.

Согласно судебным материалам, указанные компании заключили депозитные договоры с кипрским филиалом ПриватБанка на общую сумму более $300 млн.

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