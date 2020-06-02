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В НБУ объяснили, почему не перечислили в госбюджет больше денег

В НБУ объяснили, почему не перечислили в госбюджет больше денег
02.06.2020, 12:45

По словам замглавы НБУ, из-за нежелания Бахматюка вернуть кредиты рефинансирования регулятор не может поддержать госбюджет во время кризиса

Национальный банк сформировал резервы под кредиты рефинансирования двум банкам бизнесмена Олега Бахматюка на 9,6 млрд грн, что сокращает сумму прибыли, перечисляемой в госбюджет. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

"К сожалению, сегодня из-за нежелания Олега Бахматюка выполнять свои обязательства перед Национальным банком мы сформировали резервы под кредиты рефинансирования его двум банкам на сумму 9,6 млрд грн. Это соответственно уменьшает сумму прибыли, которая могла бы быть перечислена в госбюджет и использована в кризисный период государством", - отметила Рожкова.

Она уточнила, что принадлежащие Бахматюку обанкротившиеся ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива задолжали НБУ по кредитам рефинансирования около 10,4 млрд грн.

По словам Рожковой, Бахматюк пока ничего не заплатил Нацбанку. При этом у регулятора есть залог и личное поручительство бизнесмена на 8,3 млрд грн. Сейчас НБУ судится с Бахматюком и имущественными поручителями. "Они нас блокируют, затягивают судебные процессы и даже в тех случаях, где есть решение в нашу пользу, затягивают исполнительные производства. Но мы продолжаем бороться", - добавила Рожкова.

Однако НБУ готов выбрать цивилизованный путь, если Бахматюк конкретизирует свои предложения. Ранее бизнесмен публично предложил Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) реструктуризировать задолженность двух банков-банкротов на восемь лет.

Рожкова согласна, что такая возможность должна быть у бизнеса, и от этого выиграют банки и заемщики. Однако, по словам Рожковой, из письма Бахматюка непонятно, какую сумму и кому он предлагает добровольно погасить.

"Ведь письмо адресовано и Нацбанку, и ФГВФЛ. Это разные юрлица, и перед каждым у него отдельная задолженность. Поэтому "пакетное" предложение невозможно. Нужно понять, о каком долге идет речь и перед каким юрлицом. Из письма ничего не известно. Конечно, мы подготовили официальный ответ. Но рассматривать абстрактные вещи мы не можем", - пояснила Рожкова.

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Анна Андреева
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Банк Финансовая инициатива НБУ олег бахматюк рефинансирование Катерина Рожкова VAB
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