Верховный суд не удовлетворил иск Фонда гарантирования к экс-руководству Дельта Банка

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося ПАО "Дельта Банк". Об этом пишет Finbalance.

Таким образом, суд оставил без рассмотрения иск ФГВФЛ о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.

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Среди ответчиков по этому делу – в т.ч. экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк т.д.),

Иск Фонд гарантирования мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без должного обеспечения, а также в интересах владельцев банка".

В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн.

18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.

В июне ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества Дельта Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн. 31 августа 2020 года ФГВФЛ продал пул активов банка за 46,1 млн грн.

В августе бывшему владельцу ПАО "Дельта Банк" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

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Наталия Софиенко

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