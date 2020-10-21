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Верховный суд не удовлетворил иск Фонда гарантирования к экс-руководству Дельта Банка

21.10.2020, 11:50
Верховный суд не удовлетворил иск Фонда гарантирования к экс-руководству Дельта Банка - Фото
Иллюстративное фото: pixabay

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося ПАО "Дельта Банк". Об этом пишет Finbalance.

Таким образом, суд оставил без рассмотрения иск ФГВФЛ о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.

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Среди ответчиков по этому делу – в т.ч. экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк т.д.),

Иск Фонд гарантирования мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без должного обеспечения, а также в интересах владельцев  банка". 

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Наталия Софиенко
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