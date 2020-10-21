Верховный суд не удовлетворил иск Фонда гарантирования к экс-руководству Дельта Банка
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося ПАО "Дельта Банк". Об этом пишет Finbalance.
Таким образом, суд оставил без рассмотрения иск ФГВФЛ о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Среди ответчиков по этому делу – в т.ч. экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк т.д.),
Иск Фонд гарантирования мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял "экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без должного обеспечения, а также в интересах владельцев банка".
- В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
- В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн.
- 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.
- В июне ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества Дельта Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн. 31 августа 2020 года ФГВФЛ продал пул активов банка за 46,1 млн грн.
- В августе бывшему владельцу ПАО "Дельта Банк" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии