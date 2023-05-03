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Владелец украинского Сенс Банка выходит из российских активов

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 16:01
Владелец украинского Сенс Банка выходит из российских активов - Фото
Сенс Банк (фото: Википедия)

Люксембургский холдинг ABH Holdings – владелец украинского Сенс Банка – заявил, что выходит из своих российских активов – Альфа-Банка и Альфа Страхования. Об этом говорится на сайте "Сенс Банка".

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"Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса", – заявил член совета директоров холдинга Эндрю Бакстер.

Справка. Самые крупные бенефициары Сэнс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-Банку в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова. Раньше они пытались договориться о продаже Сенс Банка, но Национальный банк заблокировал такую возможность.

Бакстер сказал, что в компании осознали невозможность заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине.

"Сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Выросла новая "берлинская стена". Поэтому все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно неминуемо. Для нас, европейской компании, этот выбор очевиден", – добавил он.

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