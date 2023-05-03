Владелец украинского Сенс Банка выходит из российских активов
Люксембургский холдинг ABH Holdings – владелец украинского Сенс Банка – заявил, что выходит из своих российских активов – Альфа-Банка и Альфа Страхования. Об этом говорится на сайте "Сенс Банка".
"Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса", – заявил член совета директоров холдинга Эндрю Бакстер.
Бакстер сказал, что в компании осознали невозможность заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине.
"Сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Выросла новая "берлинская стена". Поэтому все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно неминуемо. Для нас, европейской компании, этот выбор очевиден", – добавил он.
- После 24 февраля США и Евросоюз ввели санкции против крупнейших российских банков и их дочерних структур. Они затронули, в частности, российский Альфа-Банк. 21 апреля Альфа-Банк под давлением санкций продал казахстанскую "дочку". 22 апреля Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочерняя структура российского Альфа-Банка, была признана банкротом.
- 28 октября НБУ ввел ограничения против крупнейшего акционера Альфа-Банка.
- В декабре НБУ приостановил лицензии Альфа Страхования и Альфа Лизинга из-за плохой репутации.
- У российского Альфа-Банка оказались рекордные убытки за год.
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