Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гончарук анонсировал подписание программы с МВФ к концу года

Гончарук анонсировал подписание программы с МВФ к концу года
30.09.2019, 11:15

По словам премьер-министра, переговоры только начали и нужно еще несколько месяцев для их завершения

Новая программа сотрудничества с международным валютным фондом будет подписана в декабре. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в своем видео-блоге.

По его словам коллеги из авторитетной мировой организации приезжали в Украину, чтобы начать с переговоры о новой программе на три года. "Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписано новое программа", - отметил Гончарук.

По его словам, что до этого момента будет еще несколько этапов. В частности, через несколько недель некоторые министры поедут в США в офис МВФ для продолжения переговоров.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - добавил Гончарук.

  • 26 сентября миссия МВФ завершила работу в Киеве. Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Как сообщил сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны, ключевым итогом работы  стал сформированный "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы.
  • В Кабмине заявили, что 14-месячная программа МВФ Stand-by остается в силе, новая программа сотрудничества находится в активной фазе. Министр финансов Оксана Маркарова считает, что переговоры с МВФ идут быстрыми темпами.
  • Зампредседателя НБУ Катерина Рожкова сообщила, что детали программы МВФ обсудят через две недели в США.
  • Миссия МВФ работала в Украине c 11 сентября. Предыдущий визит состоялся в мае, он также не принес результатов: в Фонде заявили, что вернутся к переговорам после формирования нового правительства.

Читайте также: Мораторий на Коломойского, или Почему Украина и МВФ не смогли договориться

Напишите нам
МВФ алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
 