Гончарук анонсировал подписание программы с МВФ к концу года

Новая программа сотрудничества с международным валютным фондом будет подписана в декабре. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в своем видео-блоге.

По его словам коллеги из авторитетной мировой организации приезжали в Украину, чтобы начать с переговоры о новой программе на три года. "Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписано новое программа", - отметил Гончарук.

По его словам, что до этого момента будет еще несколько этапов. В частности, через несколько недель некоторые министры поедут в США в офис МВФ для продолжения переговоров.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - добавил Гончарук.

26 сентября миссия МВФ завершила работу в Киеве. Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Как сообщил сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны, ключевым итогом работы стал сформированный "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы.

один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны, ключевым итогом работы стал сформированный "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы. В Кабмине заявили, что 14-месячная программа МВФ Stand-by остается в силе, новая программа сотрудничества находится в активной фазе. Министр финансов Оксана Маркарова считает, что переговоры с МВФ идут быстрыми темпами.

Зампредседателя НБУ Катерина Рожкова сообщила, что детали программы МВФ обсудят через две недели в США.

Миссия МВФ работала в Украине c 11 сентября. Предыдущий визит состоялся в мае, он также не принес результатов : в Фонде заявили, что вернутся к переговорам после формирования нового правительства.

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