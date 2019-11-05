Гончарук назвал манипуляциями "заморозку" программы с МВФ

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) продолжаются в нормальном режиме, и информация о заморозке программы не соответствует действительности. Об этом сегодня на презентации госбюджета заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя статью в The Wall Street Journal.

Гончарук отметил, что каждый день встречает в СМИ "какие-то манипулятивные истории о том, что якобы кто-то принял решение, заморозил программу".

"Это не отвечает действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", - отметил он.

По словам премьера, МВФ хочет быть уверен в том, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые были потеряны налогоплательщиками при решении ситуации с проблемными банками. "И эта работа тоже ведется в достаточной мере", - сказал он.

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не стоит верить. Переговоры продолжаются, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", - подчеркнул он.

Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что сейчас с МВФ активно обсуждается комплексная трехлетняя программа.