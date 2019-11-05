Гончарук назвал манипуляциями "заморозку" программы с МВФ

Премьер-министр прокомментировал информацию о проблемах в переговорах с МВФ
Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) продолжаются в нормальном режиме, и информация о заморозке программы не соответствует действительности. Об этом сегодня на презентации госбюджета заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя статью в The Wall Street Journal.
Гончарук отметил, что каждый день встречает в СМИ "какие-то манипулятивные истории о том, что якобы кто-то принял решение, заморозил программу".
"Это не отвечает действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", - отметил он.
По словам премьера, МВФ хочет быть уверен в том, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые были потеряны налогоплательщиками при решении ситуации с проблемными банками. "И эта работа тоже ведется в достаточной мере", - сказал он.
"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не стоит верить. Переговоры продолжаются, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", - подчеркнул он.
Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что сейчас с МВФ активно обсуждается комплексная трехлетняя программа.
- По данным источников WSJ, МВФ отложил финансовую помощь Украине. В Фонде якобы обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков". Как уточнил LIGA.net высокопоставленный участник переговоров с украинской стороны, этот вопрос обсуждался еще во время визита миссии Фонда в Украину в сентябре этого года.
- 16 октября министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий отправились в США для новых переговоров с МВФ и другими организациями. По итогам переговоров Милованов заявил, что правительству удалось найти "путь вперед" в переговорах с МВФ в вопросе ПриватБанка и других банков, где есть невозврат кредитов. Вопрос ПриватБанка был одним из самых сложных в переговорах с МВФ. По словам замглавы Национального банка Катерины Рожковой, в МВФ ожидают, что государство вернет вложенные деньги в ПриватБанк в результате судебных споров в Лондоне и США (штат Дэлавер).
- Миссия МВФ работала в Украине с 11 по 26 сентября, однако уехала без какой-либо конкретики, сообщив лишь, что обсуждение продолжится. Замглавы НБУ Катерина Рожкова утверждает, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за спора о национализации ПриватБанка.