Госбюджет выполнен с дефицитом 33 млрд грн. Минфин опубликовал отчет

По итогам января-апреля государственный бюджет был выполнен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Доходы общего фонда госбюджета составили 90,9 млрд грн. В частности почти 43 млрд грн перечислил Нацбанк: это прибыль банковской системы за 2019 год.

Поступления от налога на доходы физлиц и военного сбора составили 8,5 млрд грн; налога на добавленную стоимость - 7,7 млрд грн (сальдо), акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 5,9 млрд гррн, таможенных платежей - 19,6 млрд грн. При этом возмещение НДС составило 12 млрд грн.

В Минфине отмечают, что в апреле доходная часть общего фонда госбюджета выполнена на 84,3% от росписи, по итогам января-апреля - на 86,1%.

По оперативным данным Госказначейства, расходы по общему фонду госбюджета за четыре месяца составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи. При этом, как уточняют в Минфине, социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы.

Фактические госзаимствования в общий фонд бюджета за январь-апрель составили 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных. Всего от размещения ОВГЗ привлекли 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска бумаг в иностранной валюте - 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-апрель составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана).