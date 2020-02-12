Госстат начал по-новому считать инфляцию

Государственная служба статистики с 2020 года изменила методологию расчета инфляции, включив в нее больше данных крупных городов. Изменения вступили в силу 2 января, согласно приказу Госстата от 17 декабря 2019-го.

Ранее ведомство для расчета инфляции использовало данные областных центров и трех-пяти населенных пунктов в каждой области.

Теперь, кроме областных центров, учитываются данные по ценам в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.), Мукачеве (Закарпатская обл.), Белой Церкви и Броварах (Киевская обл.), Северодонецке и Лисичанске (Луганская обл.).

Также Госстат обновил структуру индекса потребительских цен, снизив вес продовольствия в корзине инфляции и повысив вес жилищно-коммунальных услуг, автомобилей и автотранспорта.

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