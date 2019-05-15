Кабмин уволил двух заместителей главы ГФС

Кабинет министров уволил двух исполняющих обязанности заместителей главы Государственной фискальной службы - Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко изданию ЭП.

По его словам, они уволены в соответствии с поданными ими заявлениями.

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Кривицкий и Бамбизов занимали указанные должности с июля 2018 года. До назначения Бамбизов возглавлял Офис крупных налогоплательщиков, Кривицкий – Волынскую таможню ГФС. Ранее Кривицкий был один из желающих возглавить Таможенную службу

Напомним, в конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Зачем Кабмин реформирует ГФС - читайте в материале LIGA.net.

Главной налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность.

На должность главы таможни претендовал первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов, но в апреле Комиссия высшего корпуса госслужбы приостановила конкурс в соответствии с решением Окружного админсуда Киева.