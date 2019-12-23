Минэкономики может пересмотреть прогноз по курсу

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару. Об этом заявил министр экономразвития Тимофей Милованов на презентации планов и достижений министерства, которая состоялась на харьковском Турбоатоме, передает УНИАН.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривни за доллар. - Ред.). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", - сказал Милованов.

Среди последних хороших новостей для экономики министр назвал достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу.

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