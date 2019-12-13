Когда подорожает доллар: прогноз Минэкономики

В первом квартале 2020 года в Украине может ускориться инфляция, в частности, от временного ослабления гривни. Об этом говорится в сообщении Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

К концу 2019-го ведомство ожидает уровень инфляции ниже, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления курса гривни.

"В течение I квартала 2020 формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.

Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию, что повлияет на цены для конечного потребителя.

Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины, что также скажется на обменном курсе гривни.