Минфин провел не самый удачный аукцион по продаже ОВГЗ

18 февраля на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет привлечено 1,529 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, от продажи 6-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 344 млн грн, 1-летних - 1,152 млрд грн, 3-летних - 32 млн грн.

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних - 9,63%, 3-летних - 10,11%.

Сегодня сумма от продажи ОВГЗ оказалась наименьшей в этом году. 4 февраля Минфин снизил ставки и привлек в бюджет 2,33 млрд грн. 11 февраля инвесторам предложили гривневые и долларовые ОВГЗ, результат - 9,2 млрд грн. На остальных аукционах сумма превышала 6 млрд грн.

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