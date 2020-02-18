Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минфин провел не самый удачный аукцион по продаже ОВГЗ

Минфин провел не самый удачный аукцион по продаже ОВГЗ
18.02.2020, 19:22

Сегодня инвесторы выкупили гособлигации на 1,5 млрд грн

18 февраля на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет привлечено 1,529 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, от продажи 6-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 344 млн грн, 1-летних - 1,152 млрд грн, 3-летних - 32 млн грн.

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних - 9,63%, 3-летних - 10,11%.

Сегодня сумма от продажи ОВГЗ оказалась наименьшей в этом году. 4 февраля Минфин снизил ставки и привлек в бюджет 2,33 млрд грн.  11 февраля инвесторам предложили гривневые и долларовые ОВГЗ, результат - 9,2 млрд грн. На остальных аукционах сумма превышала 6 млрд грн.

Читайте также: Украина снова успешно разместила ОВГЗ. Это эффект коронавируса?

Напишите нам
Минфин гособлигации ОВГЗ
Комментарии
Последние новости
 