МВФ повысил прогноз роста экономики Украины

Основная угроза для экономики Украины — удары России по энергетике и дефицит кадров

Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины вырастет на 4% в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Фонда по итогам шестого пересмотра программы EFF для Украины.

В октябре МВФ прогнозировал рост украинской экономики на уровне 3% в 2024 году.

Базовый прогноз на 2025 год остался без изменений – 2,5%. При этом МВФ допускает рост ВВП Украины в следующем году до 3,5% в случае менее разрушительных ударов России по украинской энергетике и относительной стабилизации на рынке труда.

В МВФ также отмечают контролируемую в Украине инфляцию, несмотря на ускорение до 9,7% г/г в октябре. А также ситуацию с международными резервами ($36,6 млрд по состоянию на октябрь), которые регулярно пополняются за счет международной помощи.

"Однако риски остаются исключительно высокими, учитывая неопределенность относительно интенсивности и продолжительности войны, а также из-за продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру", — говорится в сообщении МВФ.