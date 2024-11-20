МВФ підвищив прогноз зростання економіки України

Основна загроза для економіки України — удари Росії по енергетиці та дефіцит кадрів

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Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП України зросте на 4% у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України.

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У жовтні МВФ прогнозував зростання української економіки на рівні 3% у 2024 році.

Базовий прогноз на 2025 рік залишився без змін – 2,5%. Водночас МВФ припускає зростання ВВП України наступного року до 3,5% у разі менш руйнівних ударів Росії по українській енергетиці та відносної стабілізації на ринку праці.

У МВФ також називають контрольовану в Україні інфляцію, попри прискорення до 9,7% р/р у жовтні. А також ситуацію з міжнародними резервами ($36,6 млрд станом на жовтень), які регулярно поповнюються коштом міжнародної допомоги.

"Однак ризики залишаються виключно високими, з огляду на невизначеність щодо інтенсивності й тривалості війни, а також через атаки на енергетичну інфраструктуру", – йдеться в повідомленні МВФ.