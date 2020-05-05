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Налоговой милиции, которую обещали ликвидировать, удвоили финансирование - Схемы

Налоговой милиции, которую обещали ликвидировать, удвоили финансирование - Схемы
05.05.2020, 12:06

Бюджет на создание Бюро финрасследований - 450 млн грн - перешел ликвидируемой ГФС, в составе которой осталась только налоговая милиция

Государственной фискальной службе (ГФС), в структуре которой осталась только налоговая милиция, удвоили финансирование во время пересмотра госбюджета на 2020 год. Теперь бюджет пребывающего в состоянии ликвидации органа составляет почти 1 млрд грн. Об этом говорится в сюжете программы Схемы “Надзиратели над бизнесом”.

Дополнительные 450 млн грн, которые получила ГФС, сначала предназначались для создания Бюро финансовых расследований (БФР), которое должно было заменить правоохранительную функцию налоговой милиции, а сама милиция - ликвидирована.

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Создание БФР входило в предвыборную программу президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа. Но соответствующий законопроект Верховная Рада отклонила в январе. Перед этим финансовый комитет парламента рекомендовал его не принимать.

В комментарии Схемам глава комитета Даниил Гетманцев (Слуга народа) заявил, что не может озвучить мотивы такого решения. По словам его заместителя Ярослава Железняка (Голос), президент Зеленский хочет, чтобы БФР подчинялось ему, а не Минфину, поэтому голосование за законопроект провалено.

Сразу после этого голосования ГФС попросила удвоить ей финансирования, говорится в расследовании. В частности, в письмах к Минфину шла речь об увеличении зарплат с 6 000 грн до 21 000 грн - в центральном аппарате и до 13 500 грн - в территориальных органах.

Увеличение финансирования налоговой милиции Кабмин поддержал в день назначения и.о. председателя ГФС Сергея Солодченко, бывшего налогового милиционера, занимавшего высокие должности во времена Януковича, отмечается в сюжете.

Марина Кучук
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Бюро финансовых расследований бфр налоговая милиция ГФС сергей солодченко
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