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НБУ: Шевченко не подавал представление об увольнении Рожковой и Сологуба

16.10.2020, 13:36
НБУ: Шевченко не подавал представление об увольнении Рожковой и Сологуба - Фото
Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб (фото: пресс-служба НБУ

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко не подавал представление об увольнении своих заместителей Катерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что председатель НБУ не делал представление совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – сообщили в пресс-службе.

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