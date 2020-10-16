НБУ: Шевченко не подавал представление об увольнении Рожковой и Сологуба

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко не подавал представление об увольнении своих заместителей Катерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что председатель НБУ не делал представление совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – сообщили в пресс-службе.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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