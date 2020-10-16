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Заседание совета НБУ отменили. Что известно

16.10.2020, 11:24
Заседание совета НБУ отменили. Что известно - Фото
Вера Рычаковская, Богдан Данилишин, Кирилл Шевченко. Фото - НБУ

Заседание совета Национального банка Украины (НБУ), назначенное на пятницу, отменили. Об этом LIGA.net сообщил источник в совете НБУ.

По его словам, заседание совета НБУ перенесли на 27 октября.

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"В сегодняшней повестке не было вопроса увольнения Катерины Рожковой и Дмитрия Сологуба", – отметил источник.

В НБУ три дня не отвечают на запрос LIGA.net о том, подавал ли глава Нацбанка Кирилл Шевченко представление Совету НБУ на увольнение Рожковой и Сологуба.

Член совета НБУ Виктор Козюк сообщил агентству Интерфакс-Украина, что заседание отменено по техническим причинам.

В повестку дня заседания совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное". Как уточнил член совета Василий Горбаль, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что на заседании могут поднять вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Рожковой, которой недавно совет вынес выговор и выразил недоверие.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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