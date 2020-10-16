Заседание совета НБУ отменили. Что известно
Заседание совета Национального банка Украины (НБУ), назначенное на пятницу, отменили. Об этом LIGA.net сообщил источник в совете НБУ.
По его словам, заседание совета НБУ перенесли на 27 октября.
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"В сегодняшней повестке не было вопроса увольнения Катерины Рожковой и Дмитрия Сологуба", – отметил источник.
В НБУ три дня не отвечают на запрос LIGA.net о том, подавал ли глава Нацбанка Кирилл Шевченко представление Совету НБУ на увольнение Рожковой и Сологуба.
Член совета НБУ Виктор Козюк сообщил агентству Интерфакс-Украина, что заседание отменено по техническим причинам.
В повестку дня заседания совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное". Как уточнил член совета Василий Горбаль, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.
Накануне некоторые СМИ сообщили, что на заседании могут поднять вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Рожковой, которой недавно совет вынес выговор и выразил недоверие.
- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Рожкова считает, что такое решение совет НБУ принял из-за их коммуникаций с прессой.
- 7 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что причина выговора Рожковой и Сологубу - нарушение нормативно-правовых актов. А по мнению главы НБУ, Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ.
- В МВФ напомнили НБУ, что регулятор должен придерживаться принципов управления центробанком, которые он разработал совместно с МВФ.
- Сама Рожкова в интервью сказала, что больше месяца не общалась с главой Нацбанка.
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