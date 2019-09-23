НБУ выиграл апелляцию у Барышевского суда по делу Рожковой

Киевский апелляционный суд отменил постановление Барышевского райсуда Киевской области о запрете Катерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, решение приято сегодня, 23 сентября.

В НБУ напоминают, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области запретил Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять обязанности первого заместителя председателя НБУ.

Кроме того, Киевский апелляционный суд вынес отдельное решение, касающееся судьи Барышевского райсуда Коваленко К.

Апелляционную жалобу Нацбанк аргументировал тем, что суд не вправе запрещать НБУ и членам его правления выполнять полномочия; законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрещения полномочий заместителя председателя Нацбанка "по решению суда".

"В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить решение, блокирующее работу любого государственного органа", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук.

О допущенных судьей Барышевского райсуда Коваленко К. грубых нарушениях НБУ уведомил Высший совет правосудия и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

13 июня в НБУ сообщили, что получили письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский райсуд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ.

14 июня НБУ ходатайствовал об отмене этого решения.

ходатайствовал Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.

В июле дело по Рожковой перенесли из Барышевского районного суда в Киевский апелляционный суд.

Ранее через Окружной админсуд Киева запретить Рожковой выполнять свои обязанности пытался народный депутат предыдущего созыва Юрий Савчук, а в 2018 году Дарницкий суд отстранил Рожкову по иску экс-депутата Игоря Луценко.

Читайте также - Екатерина Рожкова: Мне угрожают не только из-за ПриватБанка