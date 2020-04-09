Поддержка гривни. НБУ продал на межбанке $44,5 млн

8 апреля Национальный банк Украины продал на валютном рынке $44,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что спрос несколько превышал предложение, а курс гривни колебался вокруг отметки 27,3 грн/$.

При этом в НБУ считают, что ситуация на валютном рынке нормализовалась. "Ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк", - говорится в сообщении.

В конце марта Нацбанк вернулся к операциям по покупке валюты. С тех пор регулятор выкупил в резервы около $0,5 млрд.

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В НБУ уточняют, что с учетом интервенций последних дней международные резервы Украины превышают $25 млрд. Сумма достаточная как для сглаживания курсовых колебаний, так и для выполнения всех текущих обязательств по внешнему долгу, отмечают в Нацбанке.

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На этой неделе из-за превышения предложения над спросом НБУ купил на межбанке в понедельник $186 млн, во вторник - $142 млн.

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